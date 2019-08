Wall Street portée par l'espoir sur le commerce

La Bourse de New York a fini jeudi en nette hausse, portée notamment par le secteur technologique après les signaux rassurants envoyés par la Chine, qui a évoqué une reprise du dialogue avec les Etats-Unis sur l'épineuse question du commerce. Le Dow Jones a gagné 1,25% à 26.362,25 points. Le Nasdaq a avancé de son côté de 1,48% à 7.973,39 points. Le S&P 500 a pris 1,27% à 2.924,58 points. Côté techs, Facebook a ainsi pris 2,10%, Apple 1,69%, Amazon 1,26%, Google 1,75% et Netflix 1,72%. Les semi-conducteurs ont aussi terminé la séance dans le vert: Broadcom a gagné 2,65%, Qualcomm 2,82%, Intel 2,36%, Nvidia 3,59% et Micron Technology 3,52%. Les sociétés chinoises cotées à Wall Street ont aussi été à la fête. Alibaba a avancé de 3,18%, JD.com de 1,45% et Baidu de 1,20%.