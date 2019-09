Wall Street portée par le commerce et les indicateurs

Les marchés américains ont clôturé en forte hausse ce jeudi, poussés par l'annonce d'une rencontre bilatérale le mois prochain entre Washington et Pékin sur les questions commerciales et par des indicateurs économiques américains jugés encourageants.

La Bourse de New York a fini en hausse ce jeudi, portée par de bons indicateurs économiques et par l'espoir d'un apaisement dans le conflit commercial entre Pékin et Washington. Le Dow Jones a gagné 1,41% à 26.728,15 points. Le Nasdaq a avancé de 1,75% à 8.116,83 points. Le S&P 500 a pris 1,3% à 2.976 points.