Wall Street portée par les espoirs de reprise

La Bourse US a fini en hausse vendredi, stimulée par les valeurs technologiques, de l'énergie et bancaires alors que les investisseurs parient sur une reprise rapide. Le Dow Jones a gagné 1,39% à 33.072,88 points. Le S&P-500 a pris 1,66% à 3.974,54 points. Le Nasdaq a avancé de son côté de 1,24% à 13.138,72 points. Le S&P 500 et le Dow ont terminé la semaine en hausse, les investisseurs continuant d'acheter des actions susceptibles de bénéficier d'une économie en croissance. Le Nasdaq a également terminé en hausse, soutenu par les techs. Apple a gagné 0,51%, Amazon 0,19%, Facebook 1,54%, Microsoft 1,78%, Intel 4,60% et Netflix 1,03%. A l’inverse, Google et Tesla ont perdu respectivement 0,43% et 3,39%.