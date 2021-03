Wall Street portée par un rebond de la tech

La Bourse US a clôturé dans le vert ce lundi, tirée par un rebond du secteur technologique alors que les taux obligataires se sont un peu détendus. Le Dow a gagné 0,32% à 32.731,20 points. Le Nasdaq a bondi de 1,23% à 13.377,54 points. Le S&P 500 a engrangé 0,70% à 3.940,59 points. Les taux sur les bons du Trésor à 10 ans ont glissé autour de 1,67%, loin des 1,74% atteints en séance vendredi. La semaine dernière, ces rendements obligataires avaient grimpé à un plus haut en 14 mois, inquiétant la Bourse qui a connu une semaine en berne, plombée par le secteur de la tech, plus sensible aux craintes d'inflation.

Apple a grimpé de 2,83%, Tesla a pris 2,31%, tandis qu'Amazon et Facebook ont gagné plus d’1%. Les valeurs bancaires dans leur ensemble (-1,30%) ont été plombées par le reflux des taux et par une annonce de la Fed vendredi. La Banque centrale a décidé qu'elle ne prolongeait pas une exemption sur les réserves de capitaux qui aidaient les banques à prêter au plus fort de la crise sanitaire. JPMorgan Chase a lâché 2,69%, Goldman Sachs 1,41% et Bank of America 2,26%.