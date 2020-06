Wall Street pousse l'Europe dans le rouge (+débriefing actions européennes)

Les principaux indices actions en Europe ont globalement clôturé en baisse ce vendredi, entraînés dans le rouge par Wall Street. "Les marchés sont bel et bien entrés dans une phase moins directionnelle", expliquent les analystes de Natixis, avertissant que la "sensibilité des actifs risqués" aux mauvaises nouvelles "va se renforcer dans les prochains mois".

Le CAC 40 a reculé de 0,18% et le Dax allemand de 0,73%, tandis que le Footsie britannique a pris 0,2%. L'indice paneuropéen Stoxx 600 a de son côté abandonné 0,39%.

Le titre Air France-KLM a lâché 3,35% à la Bourse d'Amsterdam. Le gouvernement des Pays-Bas a annoncé une aide de 3,4 milliards d'euros pour soutenir la compagnie KLM, branche néerlandaise d'Air France-KLM, après plusieurs mois de négociations tendues avec la France sur les modalités du plan de soutien. Ce montant recouvre un prêt direct de 1 milliard d'euros, accordé par l'Etat néerlandais à KLM, et une ligne de crédit renouvelable de 2,4 milliards d'euros, assortie d'une garantie de l'Etat néerlandais, accordée par 11 banques, dont trois banques néerlandaises et huit banques internationales.

Le groupe Faurecia (+0,87%) a fait le point sur ses activités lors de son assemblée générale. L'équipementier automobile s'attend à accuser une chute de 65% à 70% de ses ventes au deuxième trimestre en Europe et en Amérique du Nord à cause de la crise du coronavirus. Il publiera ses résultats du premier semestre le 27 juillet prochain. Sur ces six mois, le chiffre d'affaires devrait ressortir en baisse de 35% environ.