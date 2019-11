Wall Street préoccupée par le commerce

La Bourse US a clôturé en baisse ce mercredi, inquiète d'une impasse dans les négociations commerciales sino-américaines. Le Dow a cédé 0,40% à 27.821,09 points. Le Nasdaq a reculé de 0,51% à 8.526,73 points. Le S&P 500 a perdu 0,38% à 3.108,46 points. Selon un article du Wall Street Journal publié mercredi et citant des membres de l'administration Trump, les négociations commerciales avec la Chine progressent difficilement et la signature d'un accord de "phase 1" avant la fin de l'année est plus qu'incertaine.