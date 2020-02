Wall Street profite d'un rebond technique

La Bourse de New York a clôturé en hausse ce lundi, reprenant un peu de vigueur après une forte chute en fin de semaine dernière, tout en continuant à surveiller de près la propagation du nouveau coronavirus. Le Dow Jones est monté de 0,51% à 28.399,81 points. Le Nasdaq s'est apprécié de 1,34% à 9.273,40 points. Le S&P 500 a pris 0,73% à 3.248,93 points. Le virus est resté au centre de l'attention des courtiers lundi, surtout après la chute des marchés chinois qui ont clôturé en baisse de plus de 7% au retour de dix jours d'interruption à l'occasion du Nouvel An chinois.