Wall Street profite des données économiques

La Bourse US a clôturé en hausse vendredi, les données économiques donnant de l’espoir aux investisseurs. Le Dow a avancé de 0,69% à 27.930,33 points. Le Nasdaq a pris 0,42% à 11.311,80 points. Le S&P 500 a gagné 0,34% à 3.397,16 points. L’activité des entreprises est revenue en août à son plus haut niveau depuis début 2019 aux Etats-Unis, les entreprises des secteurs manufacturier et des services ayant enregistré une reprise des nouvelles commandes. Un autre rapport a montré que les ventes de maisons ont augmenté à un rythme record pour le deuxième mois consécutif en juillet, tandis que les prix des maisons ont atteint des sommets historiques.