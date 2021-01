Wall Street prudente face à l’incertitude politique

La Bourse US a clôturé sans direction mercredi, hésitant sur la direction à prendre entre l'incertitude politique aux Etats-Unis, la poursuite de la campagne de vaccination contre le coronavirus et l'approche de la saison des résultats. Le Dow Jones a baissé de 0,03% à 31.060,47 points. Le Nasdaq a pris 0,43% à 13.128,95 points. Le S&P 500 a avancé de 0,23% à 3.809,84 points. Si les marchés US marquent un peu le pas depuis les records franchis en fin de semaine dernière, la place new-yorkaise n'a pas non plus enregistré de plongeon, ce qui rassure les observateurs.