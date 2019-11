Wall Street rassurée par la consommation US

La Bourse de New York a terminé la semaine en hausse vendredi, portée par un indicateur jugé rassurant sur la consommation aux Etats-Unis et peu affectée par des messages contradictoires sur le front commercial. Le Dow Jones est monté de 0,39% à 27.875,62 points. Le Nasdaq a pris 0,16%, à 8.519,88 points. Le S&P 500 a gagné 0,22% à 3.110,29 points. Trump a estimé que les Etats-Unis et la Chine étaient en mesure de conclure un accord commercial prochainement. Mais plus tôt vendredi, le président chinois Xi Jinping avait assuré que son pays était prêt à répliquer aux prochaines salves américaines concernant les tarifs douaniers.