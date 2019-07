Wall Street rassurée par la détente sino-américaine

Les marchés américains ont terminé en hausse ce lundi, portés par les valeurs technologiques dans un climat d'optimisme retrouvé concernant les négociations commerciales sino-américaines et face aux signes d'apaisement pour le groupe chinois Huawei.

La Bourse US a clôturé en hausse ce lundi, rassurée par la reprise du dialogue entre Pékin et Washington après une rencontre entre Trump et Jinping au G20 à Osaka. Le Dow a pris 0,44% à 26.717,43 points. Le Nasdaq a gagné 1,06% à 8.091,16 points. Le S&P 500 a avancé de 0,77% à 2.964,33 points.