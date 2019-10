Wall Street rassurée par le commerce

Les marchés US ont clôturé en hausse ce lundi, voulant croire à des progrès dans les négociations commerciales sino-américaines et scrutant de près les résultats trimestriels des entreprises cotées. Le Dow Jones est monté de 0,21% à 26.827,64 points. Le Nasdaq a gagné 0,91% à 8.162,99 points. Le S&P 500 a avancé de 0,69% à 3.006,72 points. Les investisseurs ont jugé encourageantes des déclarations du principal négociateur chinois, Liu He, qui a indiqué samedi que Pékin et Washington avaient réalisé un "progrès substantiel" dans la recherche d'un accord commercial. Le président américain Donald Trump avait affirmé le 11 octobre avoir trouvé un accord commercial partiel avec la Chine.