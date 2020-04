Wall Street rassurée par les données commerciales chinoises

La Bourse de New York a clôturé en nette hausse ce mardi, les données commerciales chinoises n’allant pas dans le sens attendu d'un profond ralentissement économique en raison de la pandémie de coronavirus. Ces données de bonne facture ont donné l’espoir aux investisseurs que l'économie mondiale puisse marcher assez rapidement vers la reprise. Le Dow Jones a gagné 2,39% à 23.949,76 points. Le Nasdaq a pris 3,95% à 8.515,74 points. Le S&P 500 a avancé de 3,06% à 2.846,06 points.

Les banques JPMorgan (-2,74%) et Wells Fargo (-3,98%) ainsi que le groupe pharmaceutique et de produits d'hygiène Johnson & Johnson (+4,48%) ont donné le coup d'envoi ce mardi de la saison des publications du premier trimestre. Ce dernier a revu en baisse ses ambitions financières pour l'ensemble de l'exercice 2020, notamment à cause des investissements pour combattre la pandémie de Covid-19, mais a néanmoins augmenté son dividende.