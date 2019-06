Wall Street rassurée par un accord USA - Mexique

La Bourse US a clôturé en hausse ce lundi, profitant de l'issue favorable d'un bras de fer entre les Etats-Unis et le Mexique qui a permis d'éviter l'imposition de tarifs douaniers punitifs par l'administration Trump. Le Dow a avancé de 0,30% à 26.062,68 points. Le Nasdaq est monté de 1,05% à 7.823,17 points. Le S&P 500 a pris 0,47% à 2.886,73 points. Américains et Mexicains ont arraché un accord sur l'immigration vendredi, au terme de difficiles négociations, levant la menace de droits de douane sur les produits mexicains brandie par Trump.