Wall Street rattrapée par les tensions commerciales

La Bourse de New York a encore terminé en baisse ce vendredi, le regain de tension sur le commerce et les inquiétudes autour de la politique de la Fed n'ayant pas permis aux marchés d'émerger avant le week-end.

La Bourse US a terminé dans le rouge vendredi après une semaine agitée, marquée par la relance du conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine et les interrogations sur la trajectoire à venir de la politique monétaire américaine. Le Dow a perdu 0,37% à 26.485,01 points. Le Nasdaq a cédé 1,32% à 8.004,07 points. Le S&P 500 a lâché 0,73% à 2.932,05 points. Sur des marchés à peine remis des décisions et commentaires de la Fed, pas assez accommodants à leurs yeux, Donald Trump a en effet mis le feu aux poudres en déclarant que son administration allait étendre les droits de douane à toutes les importations en provenance de Chine. Pékin a rapidement menacé de prendre des mesures de représailles.