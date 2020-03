Wall Street rebondit vivement avec l'espoir de vastes mesures de soutien

Les marchés américains ont nettement rebondi ce mardi, soulagés par des nouvelles mesures de soutien à l'économie promises par la Maison Blanche et la Fed en pleine crise du coronavirus.

La Bourse de New York a terminé en forte hausse ce mardi, rebondissant vivement au lendemain d'une des pires séances de son histoire alors que la Maison Blanche et la banque centrale américaine ont présenté de nouvelles mesures de soutien à l'économie.

Le Dow Jones a gagné 5,20% à 21.237,38 points, après un début de séance en dents de scie qui l'a vu repasser temporairement sous la barre symbolique des 20.000 points. Il s'était effondré la veille de 12,9%, sa plus forte baisse depuis le Lundi noir d'octobre 1987. Le Nasdaq , qui s'était écroulé lundi de 12,3%, a grimpé de 6,23% à 7.334,78 points. Le S&P 500 est monté de 6% à 2.529,19 points.

Après avoir oscillé entre pertes et gains à l'ouverture, les indices ont commencé à reprendre de l'élan quand la banque centrale américaine a annoncé qu'elle allait accorder des facilités de crédits destinés aux entreprises et aux ménages dans un effort pour endiguer l'impact économique de la pandémie de coronavirus aux Etats-Unis. Pour s'assurer que les marchés disposent de suffisamment de liquidités, l'antenne de la Réserve fédérale de New York a aussi organisé ce mardi une nouvelle injection d'argent en offrant 500 milliards de dollars sur le marché monétaire.