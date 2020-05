Wall Street reçoit un coup de pouce de PayPal

La Bourse de New York a clôturé en hausse ce jeudi, suite à une série de résultats trimestriels positifs, avec ceux de PayPal en tête de gondole. Les investisseurs se sont ainsi permis de regarder temporairement au-delà des données sur l’emploi très faibles inhérentes au ralentissement économique induit par le coronavirus. Le Dow a pris 0,89% à 23.875,89 points. Le Nasdaq a gagné 1,41% à 8.979,66 points. Le S&P 500 a avancé de 1,15% à 2.881,19 points.

PayPal a grimpé de 14,01% après avoir déclaré qu'elle s'attendait à une forte reprise des volumes de paiements au 2e trimestre, la distanciation sociale poussant davantage de personnes à faire des achats en ligne. La société de médias ViacomCBS et l'entreprise de covoiturage Lyft ont aussi fait un bond après leurs résultats, alors que la saison des résultats du 1er trimestre, qui, selon les estimations de Refinitiv, affichera une baisse de 12% des bénéfices, commence à toucher à sa fin. Le titre de ViacomCBS a gagné 10,35% et celui de Lyft 21,67%. Les moins bonnes performances sont à pointer du côté du secteur pharma: Pfizer a cédé 3,07% et Merck 1,97%.