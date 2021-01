Wall Street récupère une partie de ses pertes

La Bourse de New York a clôturé en hausse jeudi après avoir trébuché la veille, secouée par des agitations spéculatives et une réunion de la Fed. Le Dow Jones a pris 0,99% à 30.603,36 points. Le Nasdaq a gagné 0,50% à 13.337,16 points. Le S&P 500 a avancé de 0,98% à 3.787,38 points. La Bourse de New York avait notamment été secouée par la saga boursière autour de l'action GameStop (-44,29%). Selon les analystes, des hedge funds ont dû liquider des positions pour couvrir leurs paris à la baisse sur le titre de la chaîne de magasins de jeux vidéo, favorisé en masse par des boursicoteurs coordonnés sur les réseaux sociaux.