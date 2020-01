Wall Street refroidi par les tensions au Moyen-Orient

Par ailleurs, l’indice ISM du secteur manufacturier affiche 51,2 points pour toute l’année 2019, soit 7,6 points de moins que pour 2018. L’indice pour le mois de décembre (47,2 points) est au plus bas depuis juin 2009.

L’or, valeur refuge par excellence, a profité des tensions internationales pour finir en hausse à 1.551 dollars l’once. Les armuriers Northrop Grumman (+5,42%) et Lockheed Martin (+3,62%) ont bénéficié du même contexte. Le baril de Brent a pris plus de 3% à 68 dollars.