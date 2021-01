Wall Street reprend son souffle après des records

La Bourse US a terminé en baisse lundi après avoir atteint des records la semaine dernière, le marché restant attentif à l'évolution de la crise sanitaire et aux prochaines mesures de relance aux Etats-Unis. Le Dow a cédé 0,29% à 31.008,69 points. Le Nasdaq a perdu 1,25% à 13.036,43 points. Le S&P 500 a reculé de 0,66% à 3.799,61 points. Pour beaucoup d’observateurs, la principale raison de la baisse est "la prise de conscience que le marché a fait preuve de beaucoup d'autosatisfaction et qu'il est monté trop haut et trop vite, particulièrement après la semaine qui s'est déroulée en dehors de Wall Street."