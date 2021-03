Wall Street retombe de son nuage, les géants de la tech en repli

La Bourse de New York a terminé dans le rouge mardi, après les gros gains de la veille, où le S&P 500 et le Nasdaq avaient affiché leur meilleure séance en plusieurs mois.

"Les actions ont bondi lundi alors que le rendement sur les bons du Trésor à 10 ans a paru se stabiliser et que l'optimisme des investisseurs sur le déploiement du vaccin et le plan de relance au Congrès a considérablement égayé l'ambiance après les pertes de la semaine dernière", analyse JJ Kinahan de TD Ameritrade. "Une note plus calme, sans doute prévisible après une montée aussi forte la veille", a poursuivi l'analyste. "Il semble que les investisseurs veulent désormais prendre une pause".