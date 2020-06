Wall Street s’effondre sur fond d’inquiétudes économiques

La Bourse de New York a lourdement chuté ce jeudi, dans un marché préoccupé par les perspectives économiques et la situation sanitaire aux Etats-Unis. Le Dow Jones a ainsi perdu 6,90% à 25.128,17 points. Le Nasdaq a reculé de 5,27% à 9.492,73 points. Le S&P 500 a cédé 5,89% à 3.002,10 points. Indicateurs conjoncturels et chiffres sanitaires inquiétants, Réserve fédérale pessimiste et prises de bénéfices après les fortes hausses des deux derniers mois: telles sont les causes de cette chute des actions ce jeudi. On avait débuté la semaine avec un marché surévalué et une correction était donc de mise.