Wall Street s'enrhume avec l'avertissement d'Apple

L'avertissement d'Apple a porté un coup à l'optimisme des investisseurs et à la remontée des actions à la Bourse de New York.

De retour d’un lundi férié, les marchés US ont été secoués par Apple qui s’attend désormais à voir ses ventes souffrir en raison du coronavirus. Le signal d’alarme du groupe technologique a affecté le Dow Jones et le S&P 500 (-0,29%). Le Nasdaq (+1,57 point) est parvenu à limiter la casse grâce notamment au secteur des télécoms.

Apple a logiquement signé une des plus fortes baisses de l’indice vedette. Son titre a perdu jusqu’à 3% en séance pour finir sur un repli de 1,83% et redescendre sous les 320 dollars. Les fournisseurs du groupe à la pomme ont suivi le mouvement. Qualcomm, Micron et Broadcom ont perdu entre 1,28% et 2,21%.