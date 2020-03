Wall Street s'envole avec les nouvelles mesures décidées par Donald Trump

Le président américain a déclaré l'état d'urgence face à l'épidémie de coronavirus, accompagnant son discours d'une série de mesures visant à soutenir l'économie US. Sur les marchés, on a alors assisté à un rebond spectaculaire des indices, un jour après la pire séance à Wall Street depuis 1987.

En hausse de plus de 5% à l'ouverture, Wall Street espérait bien conjurer le sort au lendemain de sa pire séance depuis le "Black Monday" de 1987 avec un plongeon de 9,99%. Mais les marchés américains ont progressivement réduit la cadence, attendant plus de détails sur les promesses de soutien monétaire et budgétaire des autorités.