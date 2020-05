Wall Street salue des chiffres de l'emploi moins pire que prévu

La Bourse de New York a terminé la semaine en nette hausse, les chiffres historiques des pertes d’emploi en avril dues à la pandémie de coronavirus étant légèrement moins pire que prévu. Les investisseurs ont également salué l’apaisement des tensions entre les Etats-Unis et la Chine. Le Dow Jones a avancé de 1,91% à 24.331,32 points, tandis que le Nasdaq a gagné 1,58% à 9.121,32 points. Le S&P 500 a pris 1,69% à 2.929,80 points. Les données officielles publiées vendredi montrent que les emplois hors secteur agricole ont chuté de 20,5 millions en avril, leur plus forte chute depuis la Grande Dépression. Les analystes avaient prévu 22 millions d’emplois perdus.