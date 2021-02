Wall Street salue des données positives sur l’emploi

La Bourse US a clôturé en hausse jeudi, confortée par des données positives sur le marché du travail avant les chiffres officiels du chômage ce vendredi. Le Dow a avancé de 1,08% à 31.055,86 points. Le Nasdaq a gagné 1,23% à 13.777,74 points. Le S&P 500 a pris 1,09% à 3.871,74 points. Le titre des magasins de jeux vidéos GameStop a de nouveau chuté de plus de 42% jeudi, après s'être effondré de 72% en deux séances lundi et mardi, et repris moins de 3% mercredi. La chaotique semaine provoquée par une bataille boursière entre boursicoteurs en ligne et fonds spéculatifs a en tout cas suffisamment inquiété pour que la nouvelle secrétaire au Trésor Janet Yellen ait convoqué jeudi les régulateurs des marchés.