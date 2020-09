Wall Street salue l’espoir d’un nouveau plan d’aide

La Bourse US a rebondi mercredi avec l'espoir d'une avancée dans les négociations sur un nouveau plan d'aide à l'économie américaine et à la faveur d'indicateurs encourageants. Le Dow a grimpé de 1,20% à 27.781,70 points. Le Nasdaq a gagné 0,74% à 11.167,51 points. Le S&P 500 a avancé de 0,83% à 3.363 points. Les négociations sur un nouveau stimulus budgétaire se tiennent entre la cheffe des démocrates à la Chambre Nancy Pelosi et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin. Ce dernier a évoqué la possibilité d'un "compromis raisonnable".

Les investisseurs ont aussi semblé encouragés par l'annonce de solides créations d'emplois dans le privé en septembre (749.000), supérieures aux attentes des analystes. Le baromètre d'activité manufacturière de la région de Chicago a pour sa part fait un bon score pour atteindre son niveau le plus élevé depuis décembre 2018. Le gouvernement a également révisé en baisse l'impact du choc de la pandémie sur le PIB US au 2e trimestre. Côté valeurs, American Express et UnitedHealth ont signé les meilleures performances du Dow, prenant 2,56% et 2,51%.