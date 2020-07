Wall Street scrute les progrès sur le plan de relance

La Bourse US a clôturé en hausse lundi, les investisseurs suivant de près les progrès dans les négociations au Congrès autour d’un gigantesque plan de relance de l’économie américaine et malgré l’augmentation constante des cas de Covid-19 sur le territoire. Le Dow et le S&P 500 ont pris 0,43% à 26.584,77 points et 0,74% à 3.239,41 points. De son côté, le Nasdaq a avancé de 1,67% à 10.536,27 points, tiré par plusieurs grands noms de la technologie qui doivent dévoiler leurs résultats trimestriels cette semaine. Ainsi, Apple a gagné 2,37%, Amazon 1,54%, Facebook 1,21% et Google 1,33%. En outre, Microsoft et Netflix, qui ont eux déjà publié leurs résultats la semaine dernière, ont engrangé 1,20% et 3,25%.