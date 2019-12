Wall Street se moque de l'impeachment de Trump

La Bourse de New York a terminé dans un vert vif ce jeudi. Wall Street semble ainsi indifférente à la mise en accusation, la veille, de Donald Trump par la Chambre des représentants, synonyme de procès en destitution pour le Président américain.

Côté valeurs, Tesla (+ 2,77%) a surpris tout le monde et franchi un nouveau record. Sa croissance semble se répercuter en bourse. Pour le dernier trimestre 2019, le constructeur automobile s’attend à des chiffres records, et ses ambitions de livraisons sont gigantesques pour cette fin d’année et fin de décennie.