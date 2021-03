Wall Street se reprend après deux séances de repli

Sur le marché des actions, on continue de voir une rotation partant des valeurs technologiques vers des titres de compagnies relevant plus de l'économie traditionnelle. Ainsi, Boeing a grimpé de 3,32%, tandis qu’United Airlines a pris 4,12%. Les actions bancaires et financières ont tiré parti de ce resserrement des rendements obligataires et du dollar fort qui a atteint un plus haut depuis novembre. Wells Fargo a gagné 3,10%, Bank of America 2,06%. Facebook et Twitter ont perdu 1,21% et 1,39% alors que leurs dirigeants ont été interrogés en commission parlementaire sur la désinformation.