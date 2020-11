Wall Street sereine avant le dénouement de l’élection

Alors que la tension et l’incertitude continuaient de planer sur les résultats de l’élection présidentielle, la Bourse US a manifesté jeudi un optimisme débordant, comme depuis le début de la semaine, semblant trouver son compte face à la possibilité d’un enlisement politique. Le Dow a pris 1,95% à 28.390,18 points. Le Nasdaq a gagné 2,59% à 11.890,93 points. Le S&P 500 est monté de 1,95% à 3.510,45 points.

Plus que le nom du prochain président américain, les investisseurs accueillent positivement un probable blocage politique au Congrès où les républicains pourraient garder le contrôle du Sénat et les démocrates conserver leur avantage à la Chambre des représentants. Le marché pense qu’en conséquence, il n’y aura pas de changement défavorable de la politique fiscale. Confrontés à la possibilité d’une croissance au ralenti, les acteurs du marché se réfugient également vers les géants américains du numérique, qui semblent offrir des perspectives plus réjouissantes. Les titres d’Apple, de Facebook, de Microsoft, d’Amazon et de Netflix sont montés de plus de 2% à Wall Street.