Wall Street signe sa plus forte baisse depuis le krach de 1987

Après une ouverture en baisse de plus de 7%, la Bourse de New York a réduit ses pertes peu de temps après la clôture des marchés européens, revigorée par l'annonce faite par la Réserve fédérale de New York de mettre 1.500 milliards de dollars supplémentaires pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. La Fed va ainsi programmer de nouvelles opérations de refinancement destinées aux banques et des achats massifs de bons du Trésor.