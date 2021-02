Wall Street sombre, le Nasdaq plonge de 3,5%

Les marchés américains ont lourdement chuté ce jeudi dans un marché de plus en plus inquiet du rythme de progression du taux des bons du Trésor américains à 10 ans, qui a atteint un plus haut en un an.

La Bourse US a clôturé en baisse ce jeudi, au lendemain d'un record pour le Dow Jones, le rendement sur les bons du Trésor américains à 10 ans ayant franchi le seuil symbolique de 1,50%, un plus haut en un an, signe des craintes des marchés sur une potentielle inflation galopante à venir aux Etats-Unis. Le Dow Jones a cédé 1,75% à 31.402,01 points après avoir atteint un sommet la veille à la clôture. Le Nasdaq a abandonné 3,52% à 13.119,43 points. Le S&P 500 a lâché 2,45% à 3.829,34 points.