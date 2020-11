Wall Street soulagée au lendemain de l’élection

La Bourse de New York a clôturé en très nette hausse mercredi, alors que l'élection présidentielle restait indécise mais que s'éloignait la possibilité d'une victoire d'ampleur des démocrates au Congrès. Le Dow Jones est monté de 1,34% à 27.847,66 points. Le Nasdaq s'est envolé de 3,85% à 11.590,78 points. Le S&P 500 a pris 2,20% à 3.443,44 points. Après de lourdes pertes la semaine dernière, les indices étaient déjà bien remontés lundi et mardi alors que le scrutin entre le républicain Donald Trump et le démocrate Joe Biden s'annonçait de plus en plus serré.