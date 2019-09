Wall Street soulagée par Hong Kong et le Brexit

Wall Street a terminé nettement dans le vert mercredi, portée par l'espoir d'une baisse des tensions à Hong Kong et l'adoption par le Parlement britannique d'un texte demandant un nouveau report du Brexit.

La Bourse US a fini en nette hausse mercredi, saluant un début d'apaisement des tensions politiques à Hong Kong et l'évolution des débats sur le Brexit. Le Dow a gagné 0,91% à 26.355,47 points. Le Nasdaq a avancé de 1,3% à 7.976,88 points. Le S&P 500 a pris 1,08% à 2.937,78 points. La cheffe de l'exécutif hongkongais Carrie Lam a accédé mercredi à une demande clé des manifestants en annonçant le retrait définitif du projet de loi sur les extraditions, à l'origine du mouvement de contestation début en juin. Une décision bien accueillie par les marchés qui craignent que la crise à Hong Kong n'entrave les négociations commerciales déjà tendues entre Washington et Pékin.