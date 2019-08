Wall Street soulagée par le rebond des taux

La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé ce mercredi après un début de séance mouvementé, le rebond des taux sur le marché obligataire apaisant quelque peu les craintes d'un fort ralentissement de la croissance.

Plombée en début de journée par la dégringolade des taux sur le marché obligataire, la Bourse US s'est reprise au fur et à mesure de la séance pour finir en ordre dispersé. Le Dow a perdu 0,09% à 26.007,07 points. Le Nasdaq a pris 0,38% à 7.862,83 points. Le S&P 500 a avancé de 0,08% à 2.883,98 points. Les marchés ont été troublés par la chute des taux sur le marché obligataire, signe que les investisseurs craignent un fort ralentissement de la croissance.

Le plus regardé, le taux d'intérêt à 10 ans sur la dette américaine, est temporairement passé sous le seuil de 1,6% pour la première fois depuis 2016. Le taux à 30 ans est lui descendu jusqu'à 2,133%, s'approchant de son plus bas niveau historique atteint en juillet 2016. Mais les taux se sont repris en cours de séance. Une stabilisation qui a apaisé les investisseurs et contribué à la remontée des indices.