Wall Street soutenue par l’espoir du plan de relance

La Bourse US a clôturé en hausse jeudi, les investisseurs espérant que les interminables négociations sur un nouveau plan de relance trouvent une issue imminente. Le Dow est monté de 0,54% à 28.363,66 points. Le Nasdaq s'est apprécié de 0,19% à 11.506,01 points. Le S&P 500 a gagné 0,52% à 3.453,49 points. Le marché attendait également dans la soirée le dernier débat présidentiel entre Trump et Biden, à moins de deux semaines du scrutin du 3 novembre.

Les investisseurs ont aussi digéré une nouvelle salve de résultats trimestriels, positifs dans l'ensemble. Malgré un chiffre d'affaires en baisse de 9%, Coca Cola a fait mieux que prévu entre juillet et septembre et a vu son titre prendre 1,34%. Le groupe américain de produits d'hygiène de grande consommation Kimberly-Clark (-6,95%) a vu ses ventes légèrement augmenter grâce aux ventes de mouchoirs et papier toilette, en forte demande pendant la pandémie, mais ses profits ont déçu. Tesla (+0,75%), qui a publié ses résultats mercredi après la clôture du marché, a dégagé des bénéfices pour le 5e trimestre d'affilée, faisant fi de la pandémie et de la récession.