Wall Street soutenue par le remdesivir de Gilead

La Bourse US a clôturé en hausse vendredi, soutenue par de nouvelles données publiées par Gilead (+2,15%) montrant que son médicament phare, le remdesivir, diminuerait les risques de décès provoqués par le Covid-19. Cela a permis de compenser les craintes autour de la nouvelle augmentation record de cas de coronavirus aux Etats-Unis, menaçant la réouverture normale des entreprises du pays. Plusieurs Etats ont ainsi déjà dû faire marche arrière sur leurs plans de déconfinement. Le Dow a avancé de 1,44% à 26.075,30 points. Le Nasdaq a pris 0,66% à 10.617,44 points. Le S&P 500 a gagné 1,05% à 3.185,04 points.

Bank of America, Citigroup, JP Morgan et Goldman Sachs dévoileront leurs résultats trimestriels la semaine prochaine, ce qui marquera le début de la saison des résultats du 2e trimestre. Un trimestre au cours duquel les bénéfices des entreprises du S&P 500 devraient avoir connu leur plus forte baisse depuis la crise financière, selon les données IBES de Refinitiv. De son côté, Netflix est monté de 8,07% après que Goldman Sachs a haussé son objectif de cours sur les actions du groupe.