Wall Street soutenue par les technos et Boeing

Les marchés américains ont terminé en forte hausse ce lundi, tirés par le bond de Boeing et la bonne santé des techs, à la veille du premier débat présidentiel entre Trump et Biden.

La Bourse US a commencé la semaine en nette hausse, tentant de se remettre des pertes des semaines précédentes à la veille du premier débat présidentiel mardi soir entre Donald Trump et le candidat démocrate Joe Biden. Le Dow Jones a pris 1,51% à 27.584,06 points. Le Nasdaq a avancé de 1,87% à 11.117,53 points. Le S&P 500 s'est apprécié de 1,61% à 3.351,60 points. Alors que Boeing s’est élevé de 6,49%, les grands noms de la tech se sont également inscrits dans le vert: Apple a gagné 2,39%, Intel 2,98%, Amazon 2,55%, Google 1,36%, Netflix 1,61%, Microsoft 0,83% et Facebook 0,78%. Tesla a engrangé pour sa part 3,40%.