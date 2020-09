Wall Street soutenue par les techs, +40% pour Zoom

Les marchés américains ont terminé dans le vert ce mardi, tirés par les techs et un bon chiffre de l'activité manufacturière aux Etats-Unis.

La Bourse de New York a clôturé en hausse mardi, grâce aux valeurs technologiques et à des données meilleures que prévu sur le secteur manufacturier américain qui ont alimenté l'optimisme quant à la reprise économique. Le Dow Jones a avancé de 0,76% à 28.645,66 points. Le S&P 500 a gagné 0,75% à 3.526,65 points. Le Nasdaq a pris 1,39% à 11.939,67 points. L’indice a donc été soutenu par les techs, Facebook engrangeant 0,76%, Amazon 1,40%, Google 1,62%, Microsoft 0,77% et Netflix 5,10%.