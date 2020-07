Wall Street succombe à un mauvais indicateur

La Bourse de New York a terminé sans direction jeudi. Le ralentissement de la baisse des demandes hebdomadaires d’allocations de chômage aux Etats-Unis, après un pic en mars, a suscité des inquiétudes sur la reprise et refroidi l’enthousiasme des investisseurs. Le dollar a rebondi, alors qu’on observe depuis plusieurs semaines une augmentation continue des cas de coronavirus qui ont atteint un nouveau record dans le pays. Le Dow Jones a perdu 1,39% à 25.706,09 points. Le S&P 500 a reculé de 0,56% à 3.152,05 points. De son côté, le Nasdaq a avancé de 0,53% à 10.547,75 points, soutenu comme la veille par les valeurs technologiques. Facebook a pris 0,38%, Apple 0,36%, Amazon 3,29%, Google 1%, Microsoft 0,70% et Netflix 0,99%.