Wall Street sur ses gardes en attendant la Fed

La Bourse de New York a fini sur une note irrégulière lundi, dans un marché attentiste à la veille de la reprise des négociations commerciales sino-américaines et avant la décision monétaire de la Réserve fédérale, mercredi. Le Dow Jones a gagné 0,11% à 27.221,35 points. Le Nasdaq a reflué pour sa part de 0,44% à 8.293,33 points. Le S&P 500 a cédé 0,16% à 3.020,97 points.

Le groupe pharmaceutique Mylan a bondi de 12,57% après l'annonce de sa fusion avec l'activité de médicaments non brevetés de Pfizer pour créer un géant mondial dans le secteur des traitements à moindre coût sur fond de baisse des prix des génériques aux Etats-Unis. Le laboratoire Bristol-Myers Squibb a grapillé 0,04% après avoir annoncé avoir reçu le feu vert des autorités européennes à sa fusion avec Celgene. La société d'investissement Blackstone a reculé de 1,24% et le groupe de médias et services Thomson Reuters de 3% alors que Refinitiv, dont ils possèdent respectivement 55% et 45%, négocie actuellement son éventuel rachat pour 27 milliards de dollars par l'opérateur boursier London Stock Exchange.