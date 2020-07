Wall Street suspendue aux espoirs d’un vaccin

La Bourse US a clôturé en hausse mercredi, soutenue par les espoirs concernant le développement rapide d’un vaccin contre le coronavirus et un rapport trimestriel solide de Goldman Sachs, qui s’est élevé de 1,34%. Le Dow Jones a gagné 0,85% à 26.870,10 points. Le Nasdaq a pris 0,59% à 10.550,49 points. Le S&P 500 a avancé de 0,91% à 3.226,56 points.

Par ailleurs, les actions liées aux voyages Carnival, Royal Caribbean Cruises, Marriott International et Wynn Resorts ont gagné de 8 à 21%, l’indice des compagnies aériennes au sein du S&P 500 progressant de 10%. Quant aux valeurs technologiques, chahutées ces derniers jours, certaines ont poursuivi leur redressement entamé la veille, à l’image de Facebook (+0,23%) et d’Apple (+0,69%), tandis que d’autres, telles que Amazon (-2,44%), Microsoft (-0,15%) et Netflix (-0,31%) ont terminé dans le rouge.