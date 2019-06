Wall Street termine en forte hausse, poussée par les techs

La Bourse de New York a terminé en nette hausse mardi, portée par un apaisement des craintes liées aux tensions commerciales et par la perspective de voir la banque centrale américaine ouvrir la porte à une baisse des taux.

La Bourse de New York a terminé dans le vert ce mardi, au lendemain d’une séance compliquée, aidée par l’espoir d’une détente dans les tensions commerciales, le rebond du secteur technologique at celui des taux d’intérêt. Le président de la Fed, Jérôme Powell a souligné par ailleurs que son institution surveillait "de près" les effets sur l’économie de la guerre commerciale et était, "comme toujour", prête à agir "de manière à soutenir l’expansion".