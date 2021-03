Wall Street termine en modeste hausse avec des records

La Bourse de New York a conclu lundi une séance volatile en modeste hausse, avec des records pour le Dow Jones et le S&P 500 tandis que le Nasdaq a rebondi.

La progression de la campagne de vaccination aux États-Unis et le plan de relance de 1.900 milliards de dollars adopté par le Congrès la semaine dernière favorisent toujours des secteurs comme les banques, l'énergie ou les matériaux que les investisseurs s'attendent à voir surperformer lors de la réouverture de l'économie après la crise sanitaire.

Le retour de la tech

Les valeurs technologiques qui, ces dernières séances, ont souffert de la hausse des rendements obligataires et des craintes d'inflation, ont fait un bon retour en fin de séance. Elles ont été aidées par "une légère baisse des rendements sur les bons du Trésor à 10 ans", qui se sont établis autour de 1,60% contre 1,62% vendredi, soulignait Peter Cardillo de Spartan Capital Security. "Vous avez toujours cette rotation des actions de la nouvelle économie vers les actions de l'ancienne économie même s'il semble que le Nasdaq ait touché le fond", ajoutait l'analyste citant parmi les grands noms de la tech, Apple (+2,45%) et Cisco (+1,21%) qui montaient contre Amazon (-0,25%) et Microsoft (-0,40%) qui ont perdu du terrain.