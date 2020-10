Wall Street tirée par les techs et la croissance

La Bourse de New York a terminé en hausse jeudi, les investisseurs se ruant sur les techs publiant leurs résultats après la clôture, alors que de nouveaux chiffres économiques ont calmé les inquiétudes sur l'impact de la pandémie. Le Dow a gagné 0,52% à 26.659,11 points. Le Nasdaq a avancé de 1,64% à 11.185,59 points. Le S&P 500 a pris 1,19% à 3.310,11 points. Ce rebond intervient après une baisse de plus de 3% intervenue la veille, preuve de la fébrilité croissante de Wall Street avant l'élection présidentielle.

Apple (+3,71%), Amazon (+1,52%) et Google (+3,34%) ont tiré la cote avant la publication de leurs résultats après bourse, leurs produits et services ayant été très convoités pendant le premier confinement. Facebook (+4,92%) et Twitter (+8,04%), qui doivent également publier leurs résultats, ont bondi après l'annonce par Pinterest (+26,92%) d'une reprise des dépenses publicitaires. L'optimisme du marché a également été alimenté par l'annonce d'une hausse de 33,1% du PIB US en rythme annualisé sur la période juillet-septembre - une croissance sans précédent depuis le début de cette statistique.