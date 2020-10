Wall Street tirée par les valeurs technologiques

La Bourse de New York a clôturé en hausse, soutenue par les techs et dans l’espoir de progrès sur le plan d'aide économique. Le Dow Jones a gagné 0,13% à 27.816,90 points. Le Nasdaq a augmenté de 1,42% à 11.326,51 points. Le S&P 500 a pris 0,53% à 3.380,80 points. Facebook a avancé de 1,81%, Apple de 0,90%, Amazon de 2,30%, Microsoft de 1,01%, Intel de 0,89%, Google de 1,52% et Netflix de 5,50%.

Les marchés continuent de digérer les récentes données économiques mondiales qui suggèrent que la reprise continue de prendre de l'ampleur, soutenue par des inscriptions hebdomadaires au chômage en diminution et meilleures que prévu et la consommation des ménages qui continue de s'améliorer, leurs dépenses ayant augmenté plus que prévu en août (+1%). Mais les investisseurs ont également les yeux rivés sur les négociations entre la Maison Blanche et l'opposition sur un nouveau plan d'aide économique. Côté valeurs, le titre de la société d'analyse et surveillance de données Palantir, introduite mercredi sur le NYSE par cotation directe, est descendue de 0,42%.