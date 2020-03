Wall Street toujours minée par le coronavirus

La Bourse de New York a encore subi de plein fouet ce vendredi l'angoisse des investisseurs face à la propagation de l'épidémie du coronavirus, qui a désormais touché plus de 100.000 personnes. Le Dow Jones a perdu 0,98% à 25.864,78 points. Le Nasdaq a reculé de 1,87% à 8.575,62 points. Le S&P 500 a cédé 1,71% à 2.972,37 points.

"Il y a clairement un sentiment de panique qui se diffuse", estime Nate Thooft, stratège chez Manulife Investment management. "Personne n'est capable de prédire à quel point l'épidémie sera sévère ni quelles seront les répercussions sur l'économie", souligne-t-il. Les investisseurs "se demandent avec de plus en plus d'anxiété comment tout cela va se traduire dans les indicateurs et surtout dans les résultats des entreprises", ajoute le spécialiste. Reflet de cette angoisse, le taux sur la dette à 10 ans des Etats-Unis a chuté jusqu'à 0,657% en cours de séance vendredi.

Le secteur de la finance, qui pâtit des taux bas, a particulièrement souffert. Bank of America a lâché 4%, Citigroup 3,48% et Wells Fargo 4,65%. JPMorgan Chase et Goldman Sachs ont, eux, reculé de 5,17% et 2,99%.