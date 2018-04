Wall Street, victime collatérale des tensions sino-américaines

Les craintes d'une guerre commerciale, voire une guerre des devises, entre les deux plus grandes puissances économiques dans le monde sont revenues hanter les investisseurs ce mercredi. À l'ouverture, Wall Street s'est teinté d'un rouge vif: Dow Jones -1,95%, S&P 500 -1,27% et Nasdaq -1,87%.

Le Dow Jones et le S&P 500 sont ainsi entrés en phase de correction (-10% par rapport à son plus haut du 26 janvier dernier) et ils pourraient être bientôt rejoints par le Nasdaq (-9%). "Le marché imagine le pire tout en souhaitant le meilleur" au sujet du commerce sino-américain, a commenté Gregori Volokhine de Meeschaert Financial Services.