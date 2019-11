Walmart fait mieux que résister face à Amazon

Décrochage

"Walmart se défend face à la concurrence d'Amazon et des autres acteurs. Le groupe tire parti de ses actifs, de son avantage d'être le premier, avec des tours de commande numérique et des allées de courses pour les voitures" indique Johan Zolidis, président de Quo Vadis Capital, dans une note. "Ces initiatives, ainsi qu'une volonté de délivrer le jour même les commandes, aident Walmart à conquérir des parts de marché face à des concurrents trop faibles pour réagir et transformer leur modèle", ajoute-t-il.

Des analystes soulignent que le positionnement de Walmart lui permet de se défendre aussi face à Amazon. "D'autant plus que la stratégie d'Amazon semble de plus en plus inconsistante. Après avoir déboursé 13,7 milliards de dollars pour acquérir Whole Foods en 2017, Amazon a confirmé cette semaine la construction d'une nouvelle chaîne de magasins complètement différents", indique Sarah Halzack, spécialiste du secteur de la consommation et de la distribution. "A côté, la stratégie de Walmart est clairement définie et apparaît comme effective", ajoute-t-elle. Et visiblement, les investisseurs ont compris.